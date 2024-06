Possibile pagare «trainati» dal conto condominiale

La domanda

In un condominio si stanno facendo eseguire interventi edilizi - sia trainanti che trainati - che possono godere della detrazione “superbonus” al 70 per cento. Diversi condòmini sono interessati a effettuare interventi trainati specifici sui loro singoli appartamenti (che, quindi, non riguardano le parti comuni condominiali). Per facilitare il disbrigo degli adempimenti, l’amministratore di condominio si è offerto di eseguire i bonifici dedicati per conto dei singoli condòmini che intendono effettuare interventi trainati personali sui loro singoli appartamenti, utilizzando il conto corrente del condominio. Si chiede se l’amministratore possa effettuare, dal conto corrente intestato al condominio, in veste di ordinante, i bonifici speciali dedicati per gli interventi privati trainati sui singoli appartamenti, per conto dei singoli condòmini, indicando i codici fiscali di questi ultimi quali beneficiari della detrazione. Si chiede, inoltre, qual è la documentazione occorrente per incaricare l’amministratore a effettuare i bonifici e attestare che la spesa è rimasta a carico dei singoli condòmini beneficiari della detrazione per gli interventi trainati.