Potere del sindaco di imporre l'amministratore giudiziario nei condomìni degradati

La legge 55/2019, cd "Sbocca cantieri", attribuisce ai sindaci il potere di ricorrere in tribunale per chiedere la nomina di amministratori ad acta nei condomìni degradati per le ipotesi previste dall'art. 1105, comma 4, cod. civ. I profili innovativi dell'articolato si intersecano con il diritto condominiale rispondendo ad esigenze pubblicistiche e privatistiche tese a garantire il decoro degli immobili e l'incolumità pubblica e privata. L'art. 5-sexies apporta due grandi novità: demanda la gestione al fiduciario giudiziale esonerando i municipi dal dover anticipare ingenti esborsi per eseguire opere in danno nei condomìni riottosi e si crea lavoro per gli amministratori di condominio nominati dai tribunali (e, naturalmente, tecnici e imprese).