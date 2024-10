Preparare la casa all’autunno: consigli da Qundis che si occupa di contabilizzazione del calore

Con l’arrivo dell’autunno, è tempo di pensare alla preparazione della casa per la stagione fredda. Assicurarsi che il sistema di riscaldamento sia pronto e adottare semplici accorgimenti può migliorare il comfort abitativo e ridurre i consumi energetici. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, nonostante il calo dei costi dei beni energetici, la spesa complessiva per i mesi autunnali è destinata a salire. Si stima che le bollette per acqua, luce, gas e telefonia toccheranno i 1.094,18 €, ...

