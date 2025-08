Principi di contabilità straordinaria a partire dalla relatività dell’obbligazione

Secondo le previsioni di cui al n. 4) dell’articolo 1135 del Codice civile, quando l’assemblea delibera l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, deve costituire, obbligatoriamente, un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.

Su cosa debba intendersi per costituzione del fondo, il dibattito è ancora acceso e contrastante, sia in giurisprudenza che in dottrina. Secondo alcuni, si tratta di un vero e proprio allestimento preventivo della provvista mediante rastrellamento...