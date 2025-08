Se l’amministratore non recupera le morosità, risponde dei danni: l’omissione è violazione del mandato

Con la sentenza 1975/2025, il Tribunale di Nocera Inferiore affronta con rigore un tema centrale nella gestione condominiale: la responsabilità dell’amministratore che, pur conoscendo la morosità di alcuni condòmini, omette di attivarsi per il recupero dei crediti. La pronuncia è netta: il mancato recupero delle somme dovute, specie in presenza di sollecitazioni e situazioni critiche, integra violazione del mandato ex articolo 1710 Codice civile e legittima una richiesta risarcitoria da parte del...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi