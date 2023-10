Privacy in condominio, il prossimo anno nuovo vademecum del Garante di A.D’A.

Nell’incontro che si è tenuto il 6 ottobre a Roma la posizione del Garante privacy nell’intervento di Francesco Modafferi

Privacy in condominio: chiarificatore l’incontro del 6 ottobre tenutosi a Roma presso la Sala delle Bandiere nella sede della rappresentanza del Parlamento Europeo che ha concesso l’alto patrocinio, media partner Il Sole 24 Ore. Giornata aperta dall’intervento della presidente di Sme Connect Italia, onorevole Elisabetta Gardini e chiusa dalle parole del dirigente del Garante privacy Francesco Modafferi che cura l’esame degli affari riguardanti i trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati con particolare riguardo all’ambito economico e produttivo.

Garantendo che si lavorerà nei prossimi mesi ad un aggiornamento del vademecum sulla privacy in condominio fermo al 2006, Modafferi ha puntualizzato aspetti importanti in tema di definizione dei ruoli in condominio delle figure di titolare del trattamento e responsabile dello stesso, in tema di richiesta di accesso alla documentazione da parte dei condòmini e in tema di videosorveglianza, altro argomento sul quale presto il Garante renderà note aggiornate linee guida.

Il ruolo dei condòmini

Nell’analisi condotta dagli avvocati Rosario Dolce e Carlo Pikler, organizzatore dell’evento, appaiono evidenti alcuni punti fermi: i condòmini sono «contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati, del quale l’amministratore ha solo la concreta gestione» (Documento web 42268, Garante nazionale, del 19 maggio 2000 in Bollettino n. 13 pagina 7 e documento web 1053868, dell’Autority del 16 luglio 2003).

Come tali: «…hanno il diritto di conoscere le informazioni utili riguardanti l’amministrazione ed il funzionamento del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie e creditorie dei singoli condòmini nei confronti del condominio stesso».

Questi, esprimendo la loro volontà attraverso deliberazioni assunte in assemblea, in qualità di contitolari, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, come dispone l’articolo 4, n.7 Regolamento UE 16/679. Identico concetto è stato poi ribadito nella Relazione annuale del Garante per l’anno 2019 pubblicata il 23 giugno 2020.

I condòmini contitolari del trattamento

L’articolo 4 paragrafo 1 punto 1, definisce il soggetto “interessato” come «la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali». I condòmini, quindi, laddove siano persone fisiche, oltre ad essere (con)titolari, rivestiranno anche la veste di interessati e, come tali, potranno anche esercitare i diritti ad essi riconosciuti in tale qualità, compreso il diritto di accesso per la verifica sul rispetto delle finalità del trattamento e dell’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio.

E dell’amministratore titolare o responsabile del trattamento

Nella medesima Relazione si ribadisce che per quanto riguarda l’amministratore di condominio, si conferma «quanto già indicato nel provvedimento 18 maggio 2006 (documento web n. 1297626) e si ribadisce che le informazioni personali riferibili a ciascun partecipante possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio e che possono essere per tali ragioni condivise all’interno della compagine condominiale, tenendo anche conto che i condòmini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati (vedasi ora articolo 4, parargrafo 1, n. 7 e Capo IV, in particolare articolo 26 del Rgdp) di cui l’amministratore, agendo in eventuale veste di responsabile del trattamento, ha la concreta gestione (articolo 4, paragrafo 1, n. 8 e Capo IV del Rgdp)».