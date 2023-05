Progetto Riparti Italia al via il 9 giugno. Atp e Camera condominiale di Varese lo presenteranno in un evento

Appuntamento in presenza a Varese e da remoto dalle 14 alle 17,30

Evento in presenza e in videoconferenza via Zoom quello organizzato per il 9 giugno da Atp, Associazione tutela protezione e Camera Condominiale di Varese nella cittadina lombarda, presso il Centro congressi Ville Ponti di Piazza Litta. L’evento, in media partner con Il sole 24 ore, è incentrato sulla presentazione del «Progetto Riparti Italia: La soluzione auspicata al problema giustizia» ( clicca qui per la locandina).

Appuntamento dalle 14 alle 17,30 per discutere di nuova mediazione in condominio post riforma Cartabia, di arbitrato irrituale nel contesto condominiale, del ruolo dei consulenti tecnici nell’ambito delle Adr - Alternative dispute resolution (risoluzione alternativa delle controversie). All’avvocato Carlo Pikler il compito di esporre la soluzione della Camera arbitrale Atp in tema di arbitrato rituale cui seguirà un focus sulle opportunità offerte dall’accordo tra Camera Condominiale Varese e Atp. A chiusura dei lavori si presenterà anche il corso da arbitro indetto congiuntamente che avrà luogo presso la neonata sede di Atp Varese presso la Camera condominiale stessa.