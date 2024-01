Prosegue su spinta di Anaci Padova l’analisi dell’inquinamento dei camini dei condomìni padovani

Il Progetto URBEM, fu assegnato dal ministero della Ricerca italiano nell’ambito del Bando PRIN 2020, finanziato al Politecnico di Milano, a quello di Torino, all’Università di Padova, all’Università La Sapienza di Roma e all’Università di Catania e continua ad essere elaborato nelle varie sedi con il materiale reperito.

A seguito dell’accordo di riservatezza/protocollo d’intesa, sottoscritto dai responsabili dell’Università di Padova e da quelli dell’Anaci Padova, all’Università l’Anaci ha consegnato gratuitamente l’elenco dei consumi gas di ogni singolo edificio via per via, civico per civico, di 2518 condomìni, e di questi per ben 849 condomìni l’Anaci ha fornito: indirizzo, volume dell’edificio, potenzialità della centrale termica e consumo gas anno 2020.

Con questi dati è stato facile individuare i condomìni con la centrale termica di potenzialità anche quattro volte più del necessario, che inquinano e pagano quattro volte più del necessario. L’accordo sottoscritto prevede che in ogni pubblicazione, studio, analisi, relazione sul tema energetico, nelle prime righe sia chiara la dicitura «in collaborazione con Anaci Padova e l’Istituto tecnico Belzoni».

Il responsabile della ricerca, Angelo Zarrella, su mio invito, ha chiarito come procedono le elaborazioni, le analisi e le ricerche. Quello che stupisce maggiormente è apprendere che, tramite un satellite in orbita, i ricercatori individuano il condominio in esame ottenendo: numero dei piani, stato di conservazione e manutenzione, volumetria dell’edificio; dati che permettono la simulazione energetica della città. Scopo del Progetto URBEM è sviluppare edifici di riferimento per simulazioni energetiche a livello urbano.

Il professor Zarrella ad Anaci ha rivolto ulteriori richieste che, formulate direttamente agli interessati, non sarebbero accolte. Le richieste sono: «… è possibile avere i dati dei consumi di tutti i condomìni padovani dell’anno 2021 e magari anche dell’anno 2022?». Poiché le richieste sono pertinenti al Progetto URBEM, con la collaborazione dei Tecnici AP Retigas, Anaci ha consegnato ai ricercatori dell’Università quanto richiesto in tempo reale.

Entro gennaio 2024, sempre con la collaborazione dei Tecnici AP Retigas, consegneremo loro anche i dati 2023. Discutendo con i professori, ci hanno chiarito che i dati Anaci sono determinanti per ridurre l’errore di simulazione. Anche questo è uno dei tanti tasselli che Anaci Padova realizza extra mandato, nell’intento di far vivere i condòmini in un contesto tranquillo, in ambienti accoglienti e rispettosi delle norme sulla sicurezza. Questa è la nostra linea guida sin dagli anni ’60 e condividiamo la legge 48/2017 che sprona gli amministratori di condominio a partecipare alla vita sociale.