Refe espande la propria presenza nella Capitale: nasce Refe Stabili Roma
Con l’ingresso dello studio di Tommaso Bernardi, nasce una nuova partecipata da Refe Holding Spa
Nuovo ingresso in Refe con la nasciata di Refe Stabili Roma. Questa operazione - precisa una nota - rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita territoriale della Holding, fondata su un modello industriale replicabile, digitale e trasparente.
REFE Stabili Roma è la sintesi tra un’esperienza radicata nel territorio e una visione evoluta della gestione condominiale: governance etica, processi armonizzati, piattaforme digitali e prossimità operativa. «L’ingresso dello studio Bernardi costituisce...