Regole complesse e cittadini in difficoltà. Convegno il 16 maggio alla Luiss, iscrizioni online

Trovare una bussola per uscire dalla complessità normativa che mette in crisi in cittadini. A partire dalle regole fiscali. Questo il tema del convegno «Leggi complesse, soluzioni a ostacoli, cittadini in difficoltà – I 40 anni dell’Esperto risponde» che si svolgerà il 16 maggio dalle 9,30 alle 13,30 all’università Luiss di Roma, presso la Sala delle Colonne e per il quale è possibile iscriversi all’indirizzo s24ore.it/40Esperto. I lavori completeranno le celebrazioni dei 40 anni dell’Esperto risponde...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi