Report Enea conferma: in Italia oltre 12milioni di immobili sono da efficientare

In Italia vi sono 12,4 milioni di edifici residenziali, dei quali oltre il 60% è stato costruito prima del 1976, anno di entrata in vigore della prima legge sul risparmio energetico; a questi si aggiungono 1,7 milioni di edifici a uso non residenziale (circa il 12% su un totale di 14 milioni), destinati principalmente a produzione (19%), commercio (16%) e servizi (12%). Lo precisa il rapporto «La consistenza del parco immobiliare nazionale», realizzato dal Dipartimento Enea di Efficienza energetica...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi