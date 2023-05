Requisiti dell’amministratore ed esercizi commerciali rumorosi tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Link utili Il rumore prodotto dalla birreria non deve costringere il condòmino a cambiare casa - Giulio Benedetti

Focus sulla rilevanza penale della cosiddetta«rumorosità d'insieme»

In Diritto e pratica condominiale 17 maggio 2023, si segnala il commento di M. Ginesi, Nomina dell'amministratore, requisiti ex articolo 71-bis disposizioni attuative Codice civile e indicazione del compenso: un tema ancora controverso, relativo ad una sentenza del Tribunale di Roma. In argomento, si rinvia anche a A. Scarpa, La nullità del contratto con amministratore privo dei requisiti ex articolo 71-bis disposizioni attuative Codice civile, in Diritto e pratica condominiale 9 marzo 2023.

