Responsabilità del venditore per abusi edilizi: profili giuridici e tutele per l'acquirente

Omettere la presenza di abusi edilizi in una compravendita immobiliare può costare caro al venditore, che rischia responsabilità civili e penali. L'acquirente, però, non è senza tutele: ecco quali sono i suoi diritti.

Nel contesto della compravendita di immobili, la questione degli abusi edilizi è di particolare rilevanza, poiché può comportare non solo la difficoltà di godimento dell'immobile, ma anche problematiche legali per entrambe le parti coinvolte nel contratto. Il venditore che ometta di informare l'acquirente circa la presenza di abusi edilizi può incorrere in responsabilità civile e penale, mentre l'acquirente ha a disposizione diversi rimedi per far valere i propri diritti, tra cui la risoluzione del...