Ricostruzione post-calamità: cosa cambia per gli edifici privati con la nuova legge quadro

In Gazzetta Ufficiale la prima legge organica per la ricostruzione post-calamità. Un modello unico, applicabile su tutto il territorio nazionale, anche per edifici privati.

Con la legge 40 del 18 marzo 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2025, il legislatore introduce per la prima volta in Italia una disciplina unitaria e organica in materia di ricostruzione post-calamità, applicabile su tutto il territorio nazionale e valida per ogni tipologia di evento naturale di rilevanza nazionale (terremoti, alluvioni, frane, eventi metereologici estremi).

L’intento è quello di superare il sistema frammentario e disorganico che ha sinora contraddistinto gli interventi...