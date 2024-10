Risorse limitate per sostenere l’affitto dei neodipendenti

Incentivi edilizi più bassi per i proprietari di casa, ma anche qualche aiuto per chi è in cerca di un’abitazione da comprare o da affittare. Anche se non tutte le misure sono a effetto immediato.

Il piano casa più volte promesso dal ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, trova ora un annuncio legislativo con il Ddl di Bilancio. Se l’articolo 71 passerà indenne il vaglio del Parlamento, entro 180 giorni dalla sua approvazione, dovrebbe essere varato il «Piano casa Italia». Un piano...