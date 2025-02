Ristoro al condomino menomato dall’ordinanza del Comune che impone lavori al palazzo

Nel caso in cui opere di consolidamento delle strutture portanti dell’edificio condominiale - eseguite dal condominio in ottemperanza a una ordinanza sindacale emanata per la tutela della pubblica incolumità a fronte del pericolo del crollo del fabbricato - comportino un pregiudizio della proprietà esclusiva di un singolo condomino, scatta a carico del condominio un obbligo indennitario per il sacrificio imposto, nell’interesse della collettività condominiale, al diritto dominicale del comunista. ...

