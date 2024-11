Detraibili le spese di messa in sicurezza di parti comuni

La domanda Un Comune, con ordinanza sindacale, ordina la messa in sicurezza delle parti comuni (facciate) di un condominio. Le spese per tali opere (riguardanti i lavori dell’impresa edile, il tecnico direttore dei lavori e il certificato di eliminato pericolo, l’occupazione del suolo pubblico) sono ammesse alla detrazione fiscale del 50 per cento? È possibile effettuare i pagamenti con bonifico parlante e predisporre la pratica con invio telematico all’agenzia delle Entrate?

L’Esperto Risonde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 novembre 2024

Nel caso descritto, la risposta è positiva. Le spese sostenute per i lavori di messa in sicurezza delle parti comuni (facciate) di un condominio, anche se disposti dall’autorità pubblica (Comune) con ordinanza sindacale, sono ammesse alla detrazione fiscale del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di ...