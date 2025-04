"Salva Casa": confermata la compatibilità paesaggistica

Con una circolare inviata agli Uffici periferici il Ministero della Cultura fornisce indirizzi per l'espressione del parere nei casi previsti dall'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 che comportino aumenti di volumetria e superfici utili, in contrasto con quanto disposto dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004. Un documento che sembrerebbe risolvere i dubbi interpretativi degli addetti ai lavori. Ma diverse interpretazioni della giurisprudenza sono sempre in agguato.