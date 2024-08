Salva casa migliorato in sede di conversione, plauso dell’Uppi

Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto Salva Casa. Il provvedimento incide profondamente sul Testo Unico dell’Edilizia. Tra le principali modifiche: l’ampliamento delle categorie di interventi realizzabili in regime di edilizia libera, nuove regole per dimostrare lo stato legittimo degli immobili, agevolazioni per i cambi d’uso, superamento della doppia conformità per le parziali difformità e le variazioni essenziali, nuove tolleranze costruttive ed esecutive...

