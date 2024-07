Salva casa, oggi in Senato parte l’ultima volata verso l’ok definitivo

Lettura appena avviata e già quasi completata. Ieri la commissione Ambiente del Senato (relatore: Manfredi Potenti, Lega) ha licenziato a tempo di record la legge di conversione del decreto Salva casa (Dl n. 69/2024), dopo l’approvazione della Camera.

Il testo, identico a quello messo a punto proprio da Montecitorio, approderà oggi in Aula a Palazzo Madama. E, anche in questo caso, come è avvenuto in commissione, c’è da aspettarsi un passaggio rapidissimo. Per risparmiare tempo, il relatore non ha...