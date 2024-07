Sanatorie e mini abitazioni, 20 novità per il Salva casa

Il Salva casa cambia pelle. E diventa qualcosa di molto più complesso di quello che, a fine maggio, era stato presentato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, come un intervento mirato a gestire le piccole difformità, presenti in milioni di immobili in tutta Italia. Venti modifiche portate dalla Camera dei deputati, in fase di conversione, hanno creato un testo nuovo, una sorta di Salva casa bis, all’interno del quale, tra le molte novità, è entrata una sanatoria dai contorni molto più...

