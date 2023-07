Se i bidoni dell’immondizia ostacolano l’accesso al box

La domanda

In assemblea condominiale è stato deliberato all’unanimità che i bidoni della raccolta differenziata vanno collocati nel cortile comune, a sei metri di distanza dall’ingresso di un box privato, in questo modo rendendo difficoltoso l’accesso allo stesso box. L’azienda comunale per lo smaltimento dei rifiuti non si intromette, in quanto ha solo verificato che il cortile condominiale può contenere tutti i bidoni, e lascia la decisione sulla loro collocazione al condominio. Come riuscire a far valere le proprie ragioni? Può il posizionamento dei bidoni dei rifiuti ostacolare l’accesso alla proprietà privata? Chi ne risponde?