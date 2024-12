Se non si modifica la destinazione d’uso vietato il parcheggio nel piano pilotis

Il piano pilotis, ossia quell’area situata al piano terra dello stabile all’interno della quale sono posizionati i pilastri di sostegno del fabbricato, è uno spazio strutturalmente destinato al completamento e al servizio dell’edificio, avente funzione di copertura e di passaggio e, conseguentemente, in quanto suscettibile di godimento comune, rientra nella previsione dell’articolo 1117 del Codice civile, che indica, in via non esaustiva, i beni ricadenti in regime di comproprietà tra tutti i condòmini...

