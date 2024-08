La domanda

La domanda Qualora l’amministratore di condominio abbia sottoscritto una «polizza per la tutela legale in condominio» e abbia riportato il relativo costo nei vari bilanci condominiali senza avere prima acquisito il parere favorevole dei condòmini, che cosa succede? Visto che la polizza viene pagata dai condòmini, ognuno di essi può utilizzarla anche per intentare cause al condominio, nei casi previsti dall’articolo 1137, secondo comma, del Codice civile? Quali le norme di riferimento? Esiste giurisprudenza in merito?