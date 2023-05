Se il regolamento obbliga di trasmettere copia del rendiconto annuale, l’amministratore non può esimersi

La domanda

In merito all'articolo «I documenti sul bilancio possono non essere allegati alla convocazione di assemblea che deve approvarlo» pubblicato in data 2 marzo 2023, si chiede come vada interpretato l'articolo del «regolamento contrattuale» allegato al rogito», il quale recita che «l’amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea…».