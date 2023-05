Se le tabelle millesimali non sono adeguate alle necessità reali l’errore si può correggere a maggioranza di Annarita D’Ambrosio

Non ci troviamo nell’ipotesi di modifica che richiede l’unanimità del consenso

Quorum deliberativi per le modifiche delle tabelle millesimali. Questo il tema, spesso al centro del dibattito giurispriudenziale, che affronta l’ordinanza 13099/2023 della Cassazione pubblicata il 12 maggio.

La vicenda processuale

Soccombente nei giudizi di merito, un condomino si rivolgeva alla Suprema corte per chiedere la cassazione della pronuncia che aveva respinto l’impugnazione della delibera di modifica delle tabelle millesimali del suo condominio, delibera approvata a maggioranza e non all’unanimità come previsto...