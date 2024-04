Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La direttiva “case green” ora c’è. È stato anche annunciato che nella norma nazionale non ci saranno sanzioni. L’articolo 34 della Direttiva le prevede ed è probabile che, se anche lo stato membro scegliesse di non attuarle, non potrebbe evitare conseguenze. L’effetto certo e immediato è comunque la fine degli incentivi dal 2025 per le caldaie a gas. Non si sa quale sarà il futuro degli impianti ibridi all’idrogeno e quali saranno i gas da adottare per le pompe di calore, almeno sino a quando non verrà pubblicato il provvedimento sulle apparecchiature conformi all’ecodesign.

La prima alta onda da 30 miliardi dello tsunami del superbonus ha toccato la riva dei conti pubblici. Lo riferiscono gli articoli della settimana. Un rimedio, anche di finanza pubblica, oltre che per gli esclusi dalla cessione del credito, è lo spalma crediti che punta a diluire una maxi-rata da 21 miliardi di euro. La casa dei bonus diventa sempre di più un rompicapo con il nuovo invio 21 adempimenti diversi. E, secondo Ance: «Con il decreto altri blocchi dei cantieri e boom del contenzioso». E come se non bastasse, nuova sentenza superbonus: è nulla la delibera che invade la sfera proprietaria dei singoli condòmini.

Per i 40 anni de L’Esperto Risponde: la procedura per l’accollo delle spese dei lavori resa semplice. Come l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea e alcune indicazioni tecniche su come riqualificare in chiave intelligente i consumi degli edifici del 57%.

Nelle case sotto uno stesso tetto l’affitto va al massimo perché il mutuo costa troppo e la casa non si trova per l’effetto affitti brevi. Secondo l’osservatorio affitti di Immobiliare.it Insights. i canoni crescono ancora, +10,1% in un anno, tanto che le portineria sono trasformate in concierge, i residenti sono armati contro il mutamento di destinazione d’uso e, negli articoli della settimana, c’è anche la ricerca della clausola di regolamento che blocca la trasformazione e salva la quiete in condominio.

Altre risposte dell’esperto per migliorare la vita in condominio: su quale sia la quota di partecipazione per chi «prende» l’ascensore. Cosa accade se, dal pozzo condominiale, l’acqua serve anche spazi adiacenti. Come redigere la tabella millesimale di ascensore se non tutti ne usufruiscono. Quando e come sono risarcibili i danni prodotti al condomino dal ponteggio. Per la pergola per il fotovoltaico la detrazione c’è, entro i 96mila euro.

Dalle associazioni: Anaci annuncia che è pronta la terza edizione della norma UNI 10801. Da Uppi, Salvini accoglie il progetto dell’associazione nel piano salva-casa. Protocollo d’intesa tra Confabitare e Confesercenti, a Bologna, per i canoni concordati e applicazione ai negozi della cedolare secca.

Nel “il punto” della settimana, di diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa: l’interesse ad impugnare la delibera condominiale; la trasmissione all’amministratore di condominio di copia del titolo di vendita; le assemblee di supercondominio, il titolo e la convenzione in deroga nel condominio; del mediatore e dell’agibilità dell’immobile; sulla garanzia per i vizi e altre tutele del compratore e cosa sia il patto di ‹‹buona entrata›› nelle locazioni commerciali. Niente telecamere in condominio senza la Lia, la valutazione di legittimo interesse.

Varie ma non eventuali: quando il crollo è per incuria. Come dal diritto di proprietà discende un permanente obbligo manutentivo. Non ci si può farsi giustizia da soli: costituisce illecito sostituire la serratura dell’immobile locato che l’affittuario non libera a scadenza contratto. Quando è lecita la cessione delle unità immobiliari esclusive separata dai beni comuni. È nulla la delibera che decide in merito alla piattaforma elevatrice di proprietà esclusiva. Compensi all’amministratore revocato: sono dovuti anche se non convoca assemblee.

È il Tribunale a decidere sulla legittimità dell’uso esclusivo con gli arredi del bar sul piazzale condominiale. È possibile il passaggio dell’usucapione tra chi vende e chi compra una casa all’asta. È insanabile il capannone troppo vicino a un fiume. Cala infine l’appeal per gli albi Ctu: istanze digitali a quota 150mila.

