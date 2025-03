In memoria di Guido Alpa, giurista della tutela dei diritti, anche condominiali

Il 7 marzo ci ha lasciato il professor Guido Alpa, avvocato illustre del foro genovese e maestro del diritto italiano. Per lunghi anni presidente del Consiglio nazionale forense. Chi scrive ha seguito le sue lezioni nel primo anno della facoltà di giurisprudenza e, conseguita la laurea, ha collaborato come cultore della materia per gli esami di profitto e i seminari dedicati agli studenti del corso di Istituzioni di diritto privato, fino a quando il professor Alpa è stato chiamato all’Università ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi