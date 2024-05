Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

L’ampio soggiorno, il terrazzo, la cabina armadio, questa oggi la casa dei nostri sogni. Ne «Verde, domotica, flessibile, sicura: cosa cerca l’italiano in una casa» le aspettative belle e spesso impossibili per la casa della vita.

La primavera è sempre la stagione dell’anno in cui si vende di più. È anche la stagione in cui esplodono i lavori di manutenzione, le immissioni di rumore e le discussioni che ne seguono, a cui si aggiungano quelle per la difficile convivenza nelle case sotto uno stesso tetto. «In rumore in condominio: la prova del danno» le decisioni su una realtà che spesso è molto diversa dalle aspettative.

Per chi ha cercato di migliorare l’edificio con le occasioni della casa dei bonus i problemi non mancano, quando i lavori sono sì finiti ma purtroppo non ben eseguiti: in «L’impresa inadempiente risarcisce il danno subìto dal condominio per il credito fiscale perduto» il prototipo di molte situazioni dei prossimi mesi.

La primavera é anche il momento in cui si costruiscono le tettorie, alla ricerca di nuovi spazi nella buona stagione: in «La tettoia del posto auto privato appoggiata sul muro comune non necessita di via libera» le indicazioni per capire come e quando si può fare secondo le regole.

L’Esperto risponde con molti utili consigli: Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali senza privacy; Ok ai pannelli solari del singolo condomino senza il sì assembleare; per l’installazione pannelli obbligatorio l’avviso all’amministratore anche del supercondominio; le regole per La presa elettrica «privata» nel giardino condominiale; AirBnb fattura in reverse alla società italiana per il servizio di intermediazione; superbonus, è detraibile il contributo del 4% alla Cassa del professionista; i criteri di pagamento del Tfr arretrato del portiere; gli interventi di posa pavimenti sono “ordinari” con costi interamente deducibili; per l’apertura di un home restaurant è necessaria la Scia.

Sempre più vicina l’opzione decennale per la detrazione e il superbonus in dieci anni quadruplica i beneficiari nel 730. Se il sisma bonus non è strettamente necessario per il consolidamento sismico è innovazione voluttuaria. Affitti, la cedolare vola: imponibile a quota 20 miliardi. Occupazione senza titolo di immobile di edilizia residenziale pubblica: a chi spetta la giurisdizione?

Diritti sui dati: La telecamera privata non può riprendere le parti comuni. Per i mercoledì della privacy; la differenza tra le procedure di adeguamento al Gdpr degli amministratori di società di capitali e delle persone fisiche. E la chat condominiale serve per comunicare, mai per deliberare.

Tre casi: nulla è la delibera che suddivide i consumi dell’acqua in eccedenza in base ai millesimi se ogni appartamento ha un contatore; distanze, no ai balconi sugli edifici fronteggianti; il giudice di pace è incompetente a decidere la revisione delle tabelle millesimali.

Ricchissimo di spunti, IL PUNTO a cura di Antonio Scarpa delle ultime due settimane: validità del preliminare immobiliare; locazione e impossibilità sopravvenuta della consegna dell’immobile, diritto del mediatore alla provvigione, rendiconto condominiale con operazioni in franchi svizzeri; furti negli appartamenti dai ponteggi dei lavori condominiali; pagamenti in contanti e conto corrente condominiale; spese maggiorate per l’appartamento adibito a b&b , terzi creditori del condominio e responsabilità dell’amministratore.

In edicola, in libreria e online, le prospettive degli immobili oggi in Italia, tra agevolazioni in scadenza e nuove misure da adottare per adeguarsi agli obblighi Ue: «La casa oltre il superbonus», di Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour,

