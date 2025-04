Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Nel posteggio condominiale, prima i disabili. I tribunali decidono che non è soggetto a turnazione il posteggio in area comune, in applicazione dei principi costituzionali, per gli immobili costruiti successivamente all’entrata in vigore della legge 13/1989 e del Dm Lavori pubblici 236/1989 che espressamente stabiliscono l’obbligo di riservare gratuitamente posti auto ai veicoli al servizio di persone disabili.

Arriva il bonus Tari 2025, ex lege 124/2019, inapplicata per mancanza del Dpcm attuativo, che consentirà una riduzione del 25% sull’importo della tassa sui rifiuti a chi ha Isee fino a 9.530 euro per i nuclei familiari standard e fino a 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico). L’applicazione sarà automatica.

Lavori in condominio e orari da rispettare, nei regolamenti dei Comuni, per lo più le prime ore del mattino, del pomeriggio e la sera, con possibili differenze nei giorni prefestivi e divieto nei giorni festivi e la domenica. Anche il regolamento condominiale contrattuale può imporre limitazioni. Incidente stradale nel cortile condominiale: si applica il codice della strada anche per lo stato di ebbrezza.

È il condominio a dover rispondere per l’operato del portiere ai sensi dell’articolo 2049 Codice civile anche nel caso della rottura della serratura del portone d’ingresso che agevola il furto. Al portiere va anche fornita formazione su come trattare i dati personali con incarico predisposto, sempre per evitare al condominio e all’amministratore di dover pagare sanzioni e danni.

Morosi con debito compensato coi crediti della gestione, senza restituzione diretta. Si può fare secondo la Cassazione, anche se il credito eccede la gestione annuale.

Acqua, vale il chi usa paga. È nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale decide, a maggioranza e non all’unanimità, di ripartire in parti uguali i costi dell’acqua condominiale, oggetto di transazione con la società erogatrice.

Il condomino controparte in giudizio non va convocato, sempre secondo la Cassazione, perché è portatore di un interesse opposto ed è quindi estraneo al condominio.

Quando cadono le foglie non c’è responsabilità del proprietario, secondo i Tribunali, perché è un evento naturale e incontrollabile, salvo incuria prolungata. C’è invece responsabilità se cade la pianta.

Il cavo dell’energia elettrica visibile se c’è non si sposta più, anche se è non è stato autorizzato, perché la servitù di elettrodotto, dice il tribunale, si acquisisce per usucapione, qualora vi sia un interesse pubblico.

Annotate sul libro unico, le piccole spese anticipate dal portiere, secondo la nota del ministero dal lavoro, ma non devono invece essere indicati i rimborsi spese relativi al condominio, perché estranei al rapporto di lavoro.

Niente extra all’amministratore per lavori per i quali non ha svolto un ruolo operativo e che non sono rilevabili nella contabilità condominiale. Il compenso per attività straordinarie deve essere approvato dall’assemblea e correlato all’effettivo impegno profuso.

È Cassazione che è nulla la delibera di opere su beni di proprietà esclusiva. Un limite esiste solo per gli elementi cromatici e decorativi dei balconi per l’influenza che hanno sui beni comuni. L’amministratore non può stipulare contratti per le proprietà individuali neppure con delibera assembleare maggioritaria.

Responsabilità solidale per il direttore lavori e l’appaltatore: secondo la Cassazione trova fondamento nell’articolo 2055 Codice civile, esteso anche all’ipotesi di responsabilità contrattuale.

Case sul litorale con canoni demaniali: sempre dubbio il termine della prescrizione, anche dopo il Dlgs 159/2015, dei termini per eventi eccezionali, con pronunce giurisprudenziali contrastanti.

La comunione non è il condominio. Per l’amministratore non si applica così l’articolo 1129 Codice civile. Nella locazione transitoria con massimo 18 mesi è legittimo concordare una durata inferiore. Una semplice richiesta di correzione grafica (Docfa) non è sufficiente per ottenere una riduzione della rendita catastale. Salva casa e lavori di adeguamento prescritti dallo sportello unico: i professionisti possono proporli lavori.

Polizze catastrofali: secondo le Faq del ministero, l’obbligo di stipulare la polizza discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese anche per i professionisti iscritti al registro e anche se la sede è l’abitazione.

Evoluzione della casa e partenariato pubblico-privato (Ppp):il Libro verde dell’Ue analizza i Ppp in base al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni per garantire la concorrenza e la trasparenza.

Ne Il punto di Antonio Scarpa: condanna del condominio e esecuzione nei confronti del singolo condomino; costi per spese legali condominiali imputabili al moroso; responsabilità dell’appaltatore per la perdita dei benefici fiscali; impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva, proroga dei termini per i versamenti di cui agli articoli 67 e 68 del Dl 18 del 2020 per i canoni delle concessioni demaniali; sopraelevazione e diritto di superficie e responsabilità del notaio.

Quel pasticciaccio brutto del Salva Milano: secondo Appc la vera emergenza è l’espulsione del ceto medio dalla città a causa degli alti costi immobiliari. Per risolvere occorre la partecipazione di chi abita il territorio. Voglia di primavera e servono i permessi per pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: tutte le regole, caso per caso.

