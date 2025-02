Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Geopolitica nelle bollette di casa. La possibilità in Ue di mettere un limite all’aumento del prezzo del gas e l’ipotesi della fine della guerra in Ucraina, spinge la speculazione a ridurre gli acquisti, dopo gli eccessi di metà settimana. Arriva anche l’annuncio da parte del Governo di provvedimenti salva bollette. Così i prezzi degli ultimi sette giorni: Gas al PSV da 0,58766 €/Smc del 08/02/2025 a 0,57772 €/Smc del 14/02/2025, con una diminuzione del 1,69%. Elettricità al PUN: da 0,15556 €/kWh del 08/02/2025 a 0,15857 €/kWh del 14/02/2025, con un aumento del 1,93%.

Un regolamento condominiale può limitare il diritto di voto di un condomino moroso? L’installazione di ascensore può comportare la revisione delle tabelle millesimali? Chi sono considerati condòmini ai fini dell’obbligo di nomina dell’amministratore? Quali informazioni deve contenere il registro dell’anagrafe condominiale? Come deve essere presentata l’opposizione alla richiesta di quote condominiali? Chi è responsabile per il pagamento di spese di progettazione relative a lavori approvati prima della vendita di un immobile? Qual è la conseguenza della mancata fornitura del tesserino di riconoscimento nei cantieri edili? Chi è responsabile nel caso di omissione di comunicazione dei dati dei condomini morosi? Come vengono ripartite le spese postali per le convocazioni assembleari? Solo alcune delle domande, a cui si è data risposta negli articoli della settimana.

Termina quest’anno il bonus barriere al 75% che è l’unica importante agevolazione fiscale ancora rimasta. L’invecchiamento della popolazione rende l’installazione degli ascensori e del servoscala una necessità per tutti. Negli articoli della settimana un vero speciale per prevenire i contrasti tra i proprietari perché l’ignoranza delle regole di diritto civile e fiscali può bloccare l’installazione.

Casi e questioni risolte: la maggioranza per la conferma dell’amministratore. Se la coloritura della facciata è manutenzione ordinaria o straordinaria. Chi paga le spese delle tubature condominiali che passano in aree private. La protezione dei dati applicata all’assemblea di condominio. Può bastare un’e-mail di chi acquista per comunicare il subentro nella proprietà. Bonus mobili 2025, quali le regole coordinate con gli altri bonus.

Gli altri argomenti: Ue e gli studi per superare la crisi degli alloggi. Le pesanti sanzioni per chi non presenta per tempo la dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Vantaggi e svantaggi della gestione degli immobili tramite la società semplice. Le condizioni per l’usucapione della quota di proprietà dell’ex coniuge. Finiti i bonus, esempi di riqualificazione energetica basati sul tempo di ritorno dell’investimento anche tramite Esco (Energy service company). Arbitrato e mediazione anche sui millesimi, per evitare la causa. E se c’è chi non paga, non è necessario che il fornitore creditore chiami in causa il condominio ma solo il proprietario debitore.

Infine, la buona notizia: Il cuore in condominio a Milano, un progetto che installa dieci defibrillatori nelle case popolari comunali e forma i residenti all’uso di questi dispositivi e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

