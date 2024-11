Acqua, lecita l’installazione di un contatore individuale

La domanda Un edificio condominiale è costituito da diverse scale. Soltanto pochi proprietari sono anche residenti. Il contatore dell’acqua è unico per tutto l’edificio e non sono installati contatori idrici individuali, per cui il riparto dei consumi dell’acqua, secondo la più recente giurisprudenza, viene effettuato in base ai millesimi di proprietà. Le spese fisse, invece, applicando lo stesso criterio di addebito del gestore idrico, sono ripartite in parti uguali. Se un condomino non residente, con bassi consumi idrici annuali, volesse installare un proprio contatore individuale, avrebbe diritto di procedere autonomamente a questa modifica, comunicarla all’amministratore e, di conseguenza, pretendere che la sua quota di consumi sia conteggiata applicando la tariffa pubblica ai suoi soli metri cubi (fermo restando il criterio di addebito della quota fissa)? Oppure tale modifica necessita di altri preventivi adempimenti procedurali, come una delibera di approvazione da parte dell’assemblea? Con quale maggioranza?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 novembre 2024

Pur in assenza di giurisprudenza specifica, si ritiene che il condomino abbia diritto di installare un contatore parziale presso il suo immobile per registrare il consumo di acqua in base ai litri/metri cubi effettivamente prelevati. D’altra parte tale criterio di ripartizione - in assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale...