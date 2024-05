Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Photocredits: Gregorio Bisso

Il primo atto di vendita costituisce il condominio. È il documento più importante e più ignorato: contiene l’indicazione di quali sono le parti comuni, se ve ne sono alcune di cui il costruttore si riserva la proprietà, se il regolamento condominiale ha davvero clausole di efficacia contrattuale e le limitazioni alle proprietà individuali, se l’edificio condivide con altri spazi e servizi che lo rendono parte di un supercondominio. Per trovarlo nei registri immobiliari, pressoché indispensabile l’incarico a un visurista specializzato. L’importante indicazione la si trae dall’articolo «Paga le spese del lastrico solare anche chi nega di esserne proprietario» che commenta una recente sentenza della Cassazione. A complemento dal leggere «Supercondominio d’obbligo se ne ricorrono i presupposti» che spiega quando il supercondominio è d’obbligo anche se non lo si vorrebbe.

È legge il Dl Salvaspese e in «Superbonus, famiglie e imprese a rischio default» se ne leggono gli effetti.

Arriva il Salvacasa: istruzioni nell’articolo «Salva casa: regolarizzare una veranda o una stanza costerà fino a 31mila euro». Approfondimento in «Le tolleranze costruttive: confronto tra giurisprudenza e nuove disposizioni del Piano Salva casa».

Ma se il superbonus sta finendo a spaventare è il decalage brusco degli sconti fiscali in «Bonus ristrutturazione: dal 2028 l’aliquota scenderà al 30%». Dopo l’ubriacatura del 110% il passaggio al 36% nel 2025 e al 30% dal 2028, tutti i lavori nelle proprietà individuali si faranno al nero. Anche nei condomìni la tentazione sarà forte seppur il contrasto di interessi la renda difficile. Di fronte però alla possibilità di risparmiare subito, anche questo potrebbe accadere con il bel risultato di ridurre il gettito fiscale ben di più delle detrazioni. Restano cosi sei mesi per fare lavori di manutenzione breve. I prezzi in edilizia si ridurranno così, dopo la droga fiscale del superbonus, ma non di molto. Facile prevedere che la riduzione avverrà invece nei primi mesi dell’anno prossimo quando la “casa dei bonus” sarà finita.

Tutto questo avviene mentre in altri articoli «Direttiva case green, parte già il recepimento, tempo fino al 2026», «Case green, per l’Italia si stima un conto da almeno 800 miliardi» e «Da direttiva Case green e appalti le dieci professioni del futuro» si delinea uno scenario che appare lontano dalla realtà e non condiviso dai proprietari, per le enormi spese che comporta, se non risulta, conti alla mano, il rapido tempo di ritorno, in risparmi conseguiti, degli investimenti effettuati.

Sul valore della propria casa è online il Rapporto sul settore residenziale delle Entrate. Riflessioni su «L’agenzia immobiliare di zona è sempre una garanzia?». L’Ufficio studi Tecnocasa registra i primi segnali di aumento dell’offerta abitativa. E Confabitare sulla sanatoria immobiliare: alleggerimento burocratico e opportunità di mercato per i proprietari.

Sul condominio e le sue storie, da leggere l’articolo «Il condominio può proporre ricorso possessorio nei confronti di chi alteri ingiustamente le parti comuni» dove si scopre come nella pratica alcuni diritti, come quello del singolo di installare l’ascensore, trovino poi l’impedimento della pubblica amministrazione, se il condominio si oppone.

Di condominiale puro, fatto di particolari che possono diventare bloccanti: «Il diritto condominiale preso sul serio: il condomino che lascia l’assemblea non si computa nella maggioranza deliberativa». Su chi paga le spese: «Anche i negozi con vetrine al pianterreno partecipano alle spese del cappotto termico», «Costi dell’autoclave divisi per millesimi di proprietà», «Nulle le tabelle millesimali che considerano condominiale il sottotetto di pertinenza dell’appartamento sottostante», «Le spese sopravvenute tra preliminare e rogito», «Regolamento condominiale, limitazioni alle parti di esclusiva proprietà se votate all’unanimità» e «Lavori condominiali urgenti, pagano i proprietari attuali».

Di processuale: «Illegittima la delibera impugnata per la mancata convocazione di uno dei condòmini se il condominio non si costituisce» e «Sulle liti di condominio si allarga la competenza del giudice di pace».

Sull’amministratore: «Il registro di contabilità dev’essere sempre redatto», «Il Quadro AC e il quadro K per l’amministratore di condominio», «L’appropriazione indebita dell’amministratore si consuma a fine gestione» e «Nel condominio minimo no alla nomina dell’amministratore giudiziario».

Le insidie del Gdpr in «La privacy dei condòmini e l’abbattimento delle barriere architettoniche».

Buona notizia da leggere per migliore la propria vita, il vademecum «Da Laserwall sei consigli per migliorare e valorizzare il legame con i propri vicini».

Cattiva notizia e senza soluzione, la situazione del supervulcano dei Campi Flegrei, con sopra una città, non solo di muri ma di relazioni tra le persone, che devono allenarsi all’esodo se il vulcano farà il vulcano.

