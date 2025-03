Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Caldaie a gas di nuovo agevolate se predisposte per alimentazione ibrida. Potrebbe essere questa la soluzione, compatibile con la direttiva Case green, per permettere, con lo spegnimento degli impianti, a chi voglia fare il primo passo per l’efficientamento, di installare una nuova caldaia «hybrid ready» o già alimentabili con combustibili rinnovabili, come idrogeno e biometano, senza dover sostenere da subito la troppo rilevante spesa dell’accoppiamento con la pompa di calore.

Arriva anche il correttivo per il bonus elettrodomestici, con possibili novità come il riconoscimento del bonus sotto forma di sconto in fattura. C’è pure l’estensione del termine per la presentazione delle richieste di accesso al contributo a fondo perduto del 40% sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le Cer e i gruppi di auto consumatori, anche i condomìni, i cui impianti di produzione sono situati in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

La regione Friuli Venezia Giulia offre incentivi 2025 a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica nei condomìni, generalmente fino al 40% delle spese ammissibili. Una indagine rivela la percentuale di immobili da riqualificare energeticamente a Milano, Roma e Torino in linea con la direttiva Case Green. In molti casi la riqualificazione dell’edificio si ottiene solo anche con il cappotto e non è ancora percepito che il diritto di proprietà dei poggioli o dei terrazzi può essere limitato dall’esigenza costituzionale di tutela dell’ambiente, specie se si adottano isolanti di minor spessore anche se di maggior costo.

Presentata il 25 marzo 2025 alla Camera la proposta di legge per la revisione del Testo unico delle costruzioni. Arrivano i nuovi moduli per Cila, Scia e permesso di costruire adeguati al Salva casa. Interessanti le statistiche pubblicate sui guasti degli ascensori e la manutenzione preventiva in ragione della probabilità di guasto.

Sempre più piena la borsa degli attrezzi per sopravvivere in condominio. Impugnazione delle delibere assembleari: chi ha votato a favore non può impugnare. Nomina e compenso dell’amministratore: la mancata specificazione analitica del compenso dell’amministratore, sia all’atto della nomina che del rinnovo, comporta la nullità della nomina stessa. Obblighi dell’amministratore uscente: può essere condannato in via d’urgenza alla consegna dei documenti condominiali. Utilizzo delle chat condominiali e privacy: non devono essere diffusi dati relativi alla morosità, situazioni personali, questioni di salute o altri contenuti delicati.

Attività commerciali in appartamenti locati: il proprietario è tenuto a garantire il rispetto del regolamento condominiale da parte dell’inquilino e può essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni. Parapetto del lastrico solare ad uso esclusivo: é prolungamento della facciata ma va valutata caso per caso. Compravendita e spese condominiali: se nel consuntivo spese, approvato dopo la vendita, risultano crediti, seguono l’immobile, e vanno accreditati all’acquirente che, secondo gli accordi, li restituirà al venditore.

Il verbale di assemblea è prova presuntiva: il condomino che si oppone deve dimostrare che i fatti non sono veri. Deleghe: valide le restrizioni di regolamento se superiori ai limiti di legge. Il caso strano dell’occupazione del fondo attiguo: l’autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato, con l’obbligo di pagare il doppio del valore della superficie occupata e risarcire i danni. I commercialisti forniscono chiarimenti sul superbonus per eventi sismici. Una sentenza stabilisce che lo studio di fattibilità per il superbonus è a pagamento sempre, anche per lavori mai iniziati, salvo accordi contrari. E c’è la road map sulla vendita disgiunta dei box in condominio, anno per anno dalla 1967 ad oggi, a spiegare quando la vendita è possibile e quando no.

Buone notizie: possibile l’estrazione telematica gratuita delle mappe catastali. Contro il sacchetto selvaggio: buona idea del comune di Casoria che introduce un sistema per marcare i sacchetti di rifiuti non differenziati.

