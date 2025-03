Tutti pagano per il muro tra box privato e area comune

La domanda Una decina di anni fa, un condomino ha acquistato un locale condominiale (ex locale caldaia) per allargare il suo box. I lavori hanno previsto la costruzione di un nuovo muro di separazione tra il box e un corridoio, utilizzato da tutti i condòmini. Il muro precedente non aveva mai evidenziato problemi. Adesso il muro del box, che è stato da tempo venduto a un’altra persona, presenta delle crepe. Come vanno ripartite le spese di riparazione? Sono a carico del nuovo proprietario o vanno divise tra tutti i condòmini?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 marzo 2025

La costruzione di un bene avente funzione anche comune, come può essere una parete a delimitazione di un box privato, rientra tra le facoltà del condomino, previste dall’articolo 1102 del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso...