Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Lunga estate calda per condomìni e immobili. La recente approvazione del testo del Salva Casa offre un sospiro di sollievo ai proprietari di immobili irregolari, ma l’incertezza sul rinnovo dei bonus fiscali per l’anno prossimo e l’incombente direttiva europea sulle case green gettano un’ombra lunga sul futuro. La ricomposizione della maggioranza Ue a favore della direttiva riaccende i timori relativi agli elevati costi di adeguamento energetico che potrebbero gravare sulle famiglie italiane, soprattutto in assenza di incentivi fiscali e con tassi di interesse non favorevoli, che la Bce ha confermato.

La stagione, con le abitazioni spesso incustodite, espone proprietari e condomìni a rischi di guasti spesso devastanti e furti. Un recente webinar Anapic ha approfondito la gestione delle emergenze condominiali durante i mesi estivi. Molto utile in ogni caso una copertura assicurativa adeguata e di soluzioni tecnologiche come la domotica a comando vocale che consente il controllo remoto di illuminazione, allarme, videosorveglianza e altri dispositivi.

Salva Casa: regolarizzare a costi contenuti, ma con attenzione alle normative regionali. Il Salva Casa rappresenta un’opportunità significativa per oltre la metà dei proprietari di immobili, tanti sono infatti quelli non conformi, grazie alla riduzione dei costi di regolarizzazione. È però fondamentale capire prima come le nuove disposizioni nazionali dopo l’approvazione definitiva si coordineranno con le normative regionali.

Ancora sul superbonus, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul momento di sostenimento delle spese. Bonus colonnine: aperta la piattaforma per l’invio delle richieste.

Gli affitti brevi restano un nodo irrisolto tra esigenze turistiche e diritto alla casa. Il Comune di Firenze ripropone il divieto in area Unesco, suscitando la pronta reazione degli operatori del settore. La questione rimane complessa, con posizioni contrapposte tra chi vede negli affitti brevi una risorsa per il turismo e per integrare di molto i redditi dei proprietari e chi teme ripercussioni negative sul mercato immobiliare e sulla residenzialità.

Amministratore di condominio: studio d’estate della nuova norma ad applicazione volontaria UNI 10801 che eleva gli standard professionali. Al di là del dichiarato, il diritto dei proprietari di poter richiedere direttamente alla banca la consultazione del conto corrente del condominio è uno strumento pratico in più.

Spese: per risparmiare una buona idea è la locazione delle parti comuni a scopi pubblicitari e c’è la guida su come si può fare.

Questi gli argomenti degli articoli citati ne “il punto” della settimana di diritto e pratica condominiale a cura di Antonio Scarpa: ex condomino e impugnazione della delibera; presupposizione di edificabilità e preliminare immobiliare; compenso dell’amministratore e rendiconto; norma UNI sull’amministrazione di condominio; cappotto termico e locali a piano terra, vizi della cosa locata e sospensione del pagamento del canone.

Vita in condominio. Milano: nuovo impulso all’housing sociale con l’inaugurazione di un condominio in Viale Bodio.L’inaugurazione di un nuovo condominio sociale a Milano rappresenta un segnale positivo per l’edilizia residenziale, offrendo soluzioni abitative a canoni accessibili e contribuendo a contrastare l’emergenza abitativa nella città.

In arrivo lo Speciale Telefisco: iscrizioni aperte per l’incontro di fine estate il 19 settembre. Letture sotto l’ombrellone: imperdibile «La casa oltre il superbonus» di Cristiano Dell’Oste, Giuseppe Latour e Dario Aquaro. Il libro offre una panoramica completa di cosa sarà dopo la fine della casa dei bonus.

