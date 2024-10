Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Il bonus più importante per il 2025 sarà la diminuzione marcata dei prezzi delle manutenzioni edili. È di -18% lo scostamento registrato nelle gare di appalto rispetto alle ultime rilevazione delle Camere di commercio. Per chi deve fare manutenzione alla propria casa non resta che attendere i primi mesi del nuovo anno, quando i tanti ponteggi acquistati non troveranno più neppure spazi dove riporli.

Ma per partire coi lavori occorre avere chiari i criteri su come attribuire le spese a ciascuno. I balconi sono da sempre uno degli argomenti più dibattuti. In un articolo del 4 ottobre, si analizzano i criteri per la suddivisione dei costi di manutenzione dei terrazzi aggettanti, elementi architettonici che, pur essendo di proprietà esclusiva, contribuiscono al decoro dell’intero edificio. La questione è complessa e richiede un’attenta valutazione di diversi fattori.

Altro tema affrontato è quello del fondo cassa, alimentato dai residui attivi versati dai condòmini. Un articolo del 7 ottobre ne ha chiarito la legittimità, sottolineandone l’utilità per far fronte a spese impreviste e garantire la liquidità condominiale ma la cui costituzione può bloccare l’inizio dei lavori, perché quasi mai in condominio si hanno tutti i quattrini prima di iniziarli. La soluzione prospettata dalla Cassazione offre una soluzione contrattuale in più se però c’è l’accordo con l’impresa.

Sul fronte del fisco, non si placa l’attenzione per il superbonus. Un articolo ha guidato i lettori attraverso le modalità e i termini per l’invio delle richieste di contributo per il superbonus 2024. Altro articolo ha invece lanciato l’allarme sugli aumenti delle rendite catastali per 400mila immobili che hanno beneficiato del superbonus 110%, peraltro già annunciata in precedenti atti normativi.

In tema di diritti dei condòmini, si è parlato di installazione di pannelli fotovoltaici e di gestione dei posti auto. Analizzata la normativa in materia di installazione di pannelli fotovoltaici da parte dei singoli condòmini, sono stati chiariti i limiti e le autorizzazioni necessarie per non ledere i diritti degli altri residenti. La scarsità di posti auto si verifica in ogni edificio: la rotazione degli spazi a parcheggio é soluzione equa e condivisa, purché decisa dall’assemblea e gestita con trasparenza dall’amministratore e l’articolo spiega come fare.

Novità importanti anche sul fronte delle professioni condominiali. La sentenza della giustizia Ue abbatte il divieto di esercizio congiunto delle professioni di agente immobiliare e amministratore di condominio. Una decisione che potrebbe aprire nuove opportunità per gli operatori del settore, ma che solleva anche interrogativi sulla possibile commistione di interessi e sulla necessità di garantire la massima trasparenza e correttezza.

Le liti condominiali sono all’ordine del giorno, ma esistono strumenti per gestirle e risolverle in modo efficace grazie alle ultime novità sulla mediazione. Per privacy e sicurezza si è spiegato come la videosorveglianza con riconoscimento facciale in condominio è una tecnologia invasiva che, salvo casi estremi, è vietata dalla normativa sulla privacy. La nuova patente a punti per la sicurezza del lavoro è ormai, uno strumento che mira a responsabilizzare le imprese e a garantire la sicurezza dei lavoratori: si spiega come il controllo dei professionisti incaricati possa avvenire anche da remoto e come siano attribuiti i nuovi controlli al committente e dunque all’amministratore del condominio e sul sito del ispettorato nazionale del lavoro sono apparse le prime faq per risolvere i casi pratici per l’applicazione delle nuove regole.

C’é la tenuta del mercato immobiliare di pregio a Milano, una città che continua ad attrarre investitori italiani e stranieri. Un articolo del 9 ottobre ha analizzato la sanatoria edilizia Salva Milano, uno strumento che consente di regolarizzare alcune irregolarità edilizie, ma con una durata limitata a un anno.

Ne Il Punto di Antonio Scarpa si analizza le ultime sentenze in materia di condominio evidenziando le novità in tema di mediazione civile e controversie condominiali e l’orientamento della Cassazione sulla locazione di immobilicommerciali con vincolo storico-culturale, approfondimenti per la possibilità di prevedere contrattualmente l’escussione preventiva dei condomini morosi e gli obblighi di amministratore e condomini sull’aggiornamento dell’anagrafe condominiale. Vengono inoltre esaminate le modalità di deroga al regime di condominialità e la distinzione tra servitù per vantaggio futuro del fondo e servitù a favore di edificio da costruire. Infine, la Cassazione chiarisce l’apertura di vedute da una proprietà individuale verso il cortile comune.

