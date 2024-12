Si può occupare il suolo pubblico con il gazebo?

Per scongiurare gli effetti devastanti della pandemia da Covid-19 sull’economia, sono state varate una serie di norme che hanno permesso al piccolo commercio, bar e ristoranti, di realizzare una serie di strutture sui marciapiedi cittadini. Tali strutture, originariamente precarie, si stanno a poco a poco trasformando in strutture stabili. Visto lo stato di cose, non c’è da sorprendersi più di tanto se qualche commerciante intraprendente non cerchi “allargare” la propria attività occupando il suolo pubblico a discapito dei vicini. Vediamo se, in situazioni analoghe, ci sono delle contromosse da intraprendere.