Sono i proprietari «attuali» ad approvare il consuntivo

La domanda Un condomino, dopo avere pagato le spese ordinarie a suo carico indicate nel conto preventivo, vende l’appartamento. Per l’assemblea in cui sarà deliberata l’approvazione del conto consuntivo, l’amministratore condominiale deve convocare solo il nuovo proprietario o anche quello precedente, che ha sostenuto le spese?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 novembre 2024

La convocazione all’assemblea compete al condomino “acquirente”, titolare del diritto reale al momento della convocazione e della delibera. L’articolo 1136, sesto comma, del Codice civile stabilisce infatti che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Per “aventi diritto” si intendono i condòmini...