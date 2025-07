Speciale Telefisco in agenda il 18 settembre Tutte le novità sotto esame

Speciale Telefisco rilancia la sfida dei chiarimenti è dà appuntamento per il 18 settembre. Il focus sarà sulle novità della seconda parte dell’anno. E per individuare i temi di maggior rilievo si terrà conto dei suggerimenti dei lettori. Ma andiamo con ordine.

L’appuntamento è per giovedì 18 settembre con «Speciale Telefisco 2025 – Le novità fiscali per professionisti e imprese», in diretta streaming dalle ore 9 alle 13.00. Anche quest’anno Telefisco offre una seconda opportunità di aggiornamento...