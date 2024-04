Stop a cessione e sconto se le opere non sono iniziate

La domanda Vorrei sapere se è ancora possibile cedere crediti ed emettere fatture con lo sconto per spese relative a bonus edilizi (superbonus e bonus minori) sostenute nel 2024, qualora i lavori si riferiscano a un intervento con titolo abilitativo anteriore al 17 febbraio 2023.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 aprile 2024

La risposta è positiva, a condizione che siano già state sostenute, alla data del 30 marzo 2024, spese documentate da fattura per lavori già effettuati.

Infatti, il blocco generalizzato delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, del DL 34/2020), previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dl 11/2023, a decorrere dal...