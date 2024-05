Bonus mobili, non basta il preliminare registrato

La domanda Nel dicembre 2022, ho sottoscritto e registrato un preliminare di acquisto per un immobile, che fruisce del sismabonus acquisti. Volendo procedere all’acquisto dell’arredamento, chiedo se, per fruire del bonus mobili, è sufficiente il preliminare registrato oppure devo attendere l’atto di acquisto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 maggio 2024

L’agenzia delle Entrate non si è ancora occupata della specifica questione, ma la circolare 17/E/2023 (alla pagine 92 e 93) ha precisato che «il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati... Se...