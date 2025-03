Superbonus: la proroga dei termini neutralizza la diffida ad adempiere al general contractor

Il decorso del termine fissato nella diffida ex articolo 1454 Codice civile se non comporta per il committente la perdita dell’utilità economica che potrebbe perseguire con il contratto di appalto che fruisce dei benefici fiscali del superbonus, se prorogato ex lege, non integra in sé, come fatto autonomo da considerare, un grave inadempimento da parte del general contractor. Lo dice il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2025.

I fatti

Tra il proprietario di una villetta e un general contractor...