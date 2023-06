Superbonus, sconto in fattura ed errori nella comunicazione alle Entrate: ecco gli ultimi chiarimenti di Deborah Maria Foti - Anapi

Quali sono le sanzioni previste nel caso di errore nella fattura e nella relativa comunicazione all'agenzia delle Entrate? Quando si parla di credito inesistente o non spettante?

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'agenzia delle Entrate ha approfondito la tematica degli errori nella fattura e nella comunicazione alla stessa agenzia in ambito di fruizione del superbonus attraverso la risposta 348/2023 del 14 giugno 2023.

Il quesito posto

Nel caso esaminato l'istante riferisce che in data 16 febbraio 2022 ha utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, numero 241, la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e ...