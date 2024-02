Tabelle millesimali, chi trae vantaggio dall’errore rimborsa gli altri condòmini

La domanda Come agire nei confronti dei condòmini che hanno ottenuto vantaggi dalle tabelle errate?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 15 gennaio 2024

Nel caso in cui la tabella millesimale risulti non rispondente alla situazione reale a causa di un errore commesso in fase di compilazione, il passo successivo è capire se nel corso del tempo tale errore abbia avvantaggiato alcuni condòmini e danneggiato altri. Se ciò venisse dimostrato, l’assemblea potrebbe mettere in discussione i riparti, dopo aver riveduto e ...