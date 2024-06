Tassate le plusvalenze da cessione di immobili con superbonus

Sono soggette a imposizione anche le vendite di appartamenti su cui non sono stati effettuati interventi agevolati, ma che fanno parte di un edificio condominiale interessato da lavori col 110% e sconto in fattura o cessione del credito. L’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze infradecennali si applica alle cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2024.