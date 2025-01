Telefisco, il programma con tutti i chiarimenti per i professionisti

Pronto il programma di Telefisco 2025. Un programma che punta a dare chiarimenti su tutte le novità dell’anno. La trentaquattresima edizione dell’evento gratuito si svolgerà in diretta mercoledì 5 febbraio (ecco l’indirizzo per iscriversi) e potrà essere seguita con due formule: Telefisco Base darà diritto a seguire gratis in diretta i lavori e a inviare quesiti al forum dell’Esperto. Telefisco Advanced, al costo di 149,99 euro, consentirà di assistere ai lavori in diretta, di seguirli in differita...

