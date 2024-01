Terzi creditori, vigilanza notturna e responsabilità risarcitoria verso il conduttore tra i temi della settimana

In Diritto e pratica condominiale 15 gennaio 2024 è pubblicato il contributo di E. Bontempo, «Obbligo di comunicazione ai creditori dei dati relativi ai condomini morosi», a proposito di una recente sentenza del Tribunale di Vasto.

In Diritto e pratica condominiale 18 gennaio 2024, può poi leggersi l’intervento di G. Giandolfo, «È il condominio, e non l’amministratore in proprio, a rispondere nei confronti del creditore procedente», che trae spunto da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord...