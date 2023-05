Tesseramento ad una associazione e pagamento quota associativa: non è applicabile il Codice del consumo di Fabrizio Plagenza

Questo perché l’associazione non è un professionista che esercita attività imprenditoriale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Come noto, il decreto ministeriale del 13 agosto 2014 numero 14 in vigore dal 9 ottobre 2014 regola la formazione degli amministratori di condominio. Per diventare amministratore di condominio occorre aver seguito un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e successivamente dei corsi annuali di aggiornamento di almeno 15 ore. Nella maggior parte dei casi, al fine di ottemperare all'obbligo formativo, l'aspirante amministratore si iscrive ad un'associazione di categoria che, benchè non abbia...