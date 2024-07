Turismo 2024: per gli operatori di affitti brevi è l’anno della svolta

Il 2024 si prospetta come un anno di grande importanza per il turismo in Italia. «Il settore delle locazioni turistiche entra in una fase di maturità confermandosi stabile e sostenibile» spiega in una nota Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB Spa, società con oltre 2.800 unità gestite in più di 80 località italiane.

Il turismo per l’economia italiana

Secondo le ultime ricerche dell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, realizzate in collaborazione con Swg, 29 milioni di italiani partiranno tra giugno e settembre, generando un ...